Journées Européennes du Patrimoine > Concert de l’ensemble vocal A PIACERE Église Notre-Dame Le Vast

Informations pratiques

Le Vast

Journées Européennes du Patrimoine > Concert de l’ensemble vocal A PIACERE

Église Notre-Dame 1 Rue de l’Église Le Vast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’ensemble vocal A PIACERE, sous la direction de David Le Monnier, chantera quelques chefs-d’œuvre de la musique renaissance et romantique.

Oeuvres de Josquin des Prés, Peter Warlock, Edward Elgar, Karl Jenkins, Maurice Duruflé et Charles Villiers Stanford.

Morceaux pour orgue et pour piano de Frescobaldi, Glière et Quilter.

Réservation obligatoire. .

Église Notre-Dame 1 Rue de l’Église Le Vast 50630 Manche Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Concert de l’ensemble vocal A PIACERE

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Concert de l’ensemble vocal A PIACERE Le Vast a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cotentin Le Val de Saire