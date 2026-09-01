Journées Européennes du Patrimoine > Concert de l’ensemble vocal A PIACERE Église Notre-Dame Le Vast
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Le Vast
Informations pratiques
Le Vast
Journées Européennes du Patrimoine > Concert de l’ensemble vocal A PIACERE
Église Notre-Dame 1 Rue de l’Église Le Vast Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’ensemble vocal A PIACERE, sous la direction de David Le Monnier, chantera quelques chefs-d’œuvre de la musique renaissance et romantique.
Oeuvres de Josquin des Prés, Peter Warlock, Edward Elgar, Karl Jenkins, Maurice Duruflé et Charles Villiers Stanford.
Morceaux pour orgue et pour piano de Frescobaldi, Glière et Quilter.
Réservation obligatoire. .
Église Notre-Dame 1 Rue de l’Église Le Vast 50630 Manche Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Concert de l’ensemble vocal A PIACERE
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Concert de l’ensemble vocal A PIACERE Le Vast a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cotentin Le Val de Saire
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