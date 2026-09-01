Journées Européennes du Patrimoine > Visites libres du parc du château de la Germonière Le Vast
vendredi 18 septembre 2026 · Le Vast
Informations pratiques
Le Vast
Journées Européennes du Patrimoine > Visites libres du parc du château de la Germonière
6 Rue des Cascades Le Vast Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Ouverture exceptionnelle du parc du château de La Germonière, visites libres et guidées par les propriétaires actuels afin de découvrir ou redécouvrir ce joyau architectural du Val de Saire, son parc de 7 hectares et ses fameuses cascades. .
6 Rue des Cascades Le Vast 50630 Manche Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visites libres du parc du château de la Germonière
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visites libres du parc du château de la Germonière Le Vast a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cotentin Le Val de Saire
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