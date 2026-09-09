Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Conférence sur les 800 ans des Grottes de Saint Antoine (Médiathèque)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Conférence par Philippe .Mazaud et d’un frère franciscain sur les 800 ans des grottes de Saint-Antoine. Association la Tour Duranius. Entrée libre . .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

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English : Journées européennes du patrimoine: Conférence sur les 800 ans des Grottes de Saint Antoine (Médiathèque)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Conférence sur les 800 ans des Grottes de Saint Antoine (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme