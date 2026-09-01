Informations pratiques

Guérande

Journées européennes du patrimoine De fond en combles

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-20 17:15:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de la Porte Saint-Michel, Château-musée de Guérande, lors d’une visite guidée consacrée au monument.

Cette visite permet d’explorer son architecture et son histoire, avec un parcours de fond en combles pour découvrir différents espaces du monument.

Visite conseillée à partir de 6 ans.

Déconseillée pour les personnes ayant des difficultés dans les escaliers. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine De fond en combles Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44