Journées Européennes du patrimoine de Vallet Mairie Montendre
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Journées Européennes du patrimoine de Vallet
Mairie 7 Les Sables Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du patrimoine de Vallet Arts et musiques en liberté.
PROGRAMMATION EN COURS…
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Mairie 7 Les Sables Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 45 38 06 gwladys.pcb@gmail.com
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English :
Vallet European Heritage Days Arts and Music in the Open Air.
PROGRAM BEING FINALIZED…
L’événement Journées Européennes du patrimoine de Vallet Montendre a été mis à jour le 2026-07-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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