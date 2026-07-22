Journées Européennes du patrimoine de Vallet Mairie Montendre

Informations pratiques

Montendre

Journées Européennes du patrimoine de Vallet

Mairie 7 Les Sables Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du patrimoine de Vallet Arts et musiques en liberté.

PROGRAMMATION EN COURS…

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Mairie 7 Les Sables Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 45 38 06 gwladys.pcb@gmail.com

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English :

Vallet European Heritage Days Arts and Music in the Open Air.

PROGRAM BEING FINALIZED…

L’événement Journées Européennes du patrimoine de Vallet Montendre a été mis à jour le 2026-07-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge