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AGENDA · Montendre

Journées Européennes du patrimoine de Vallet Mairie Montendre

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Montendre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Mairie
Adresse
7 Les Sables
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montendre

Journées Européennes du patrimoine de Vallet

Mairie 7 Les Sables Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du patrimoine de Vallet Arts et musiques en liberté.
PROGRAMMATION EN COURS…
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Mairie 7 Les Sables Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 45 38 06  gwladys.pcb@gmail.com

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English :

Vallet European Heritage Days Arts and Music in the Open Air.
PROGRAM BEING FINALIZED…

L’événement Journées Européennes du patrimoine de Vallet Montendre a été mis à jour le 2026-07-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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