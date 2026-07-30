Informations pratiques

La Chapelle-Montligeon

Journées Européennes du Patrimoine Démonstration découverte du chantier et ateliers avec les artisans intervenant sur la restauration

Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Haut lieu de prière pour les défunts, niché au cœur du Perche, le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est en pleine rénovation. C’est l’occasion de découvrir le travail des artisans — maître verrier, charpentier, maçon — sur ce lieu unique dédié à l’espérance chrétienne.

Découverte du chantier et ateliers avec les artisans intervenant sur la restauration de la basilique. .

Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine Démonstration découverte du chantier et ateliers avec les artisans intervenant sur la restauration

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Démonstration découverte du chantier et ateliers avec les artisans intervenant sur la restauration La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE