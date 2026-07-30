Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Montligeon, porte du Ciel dans le Perche La Chapelle-Montligeon
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle-Montligeon
Informations pratiques
La Chapelle-Montligeon
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Montligeon, porte du Ciel dans le Perche
Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Haut lieu de prière pour les défunts, niché au cœur du Perche, le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est en pleine rénovation. C’est l’occasion de découvrir le travail des artisans — maître verrier, charpentier, maçon — sur ce lieu unique dédié à l’espérance chrétienne. .
Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Montligeon, porte du Ciel dans le Perche
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Montligeon, porte du Ciel dans le Perche La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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