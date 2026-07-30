Informations pratiques

La Chapelle-Montligeon

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Montligeon, porte du Ciel dans le Perche

Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Haut lieu de prière pour les défunts, niché au cœur du Perche, le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est en pleine rénovation. C’est l’occasion de découvrir le travail des artisans — maître verrier, charpentier, maçon — sur ce lieu unique dédié à l’espérance chrétienne. .

Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Montligeon, porte du Ciel dans le Perche

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Montligeon, porte du Ciel dans le Perche La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE