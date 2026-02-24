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AGENDA · Port-des-Barques

Journées européennes du patrimoine écomusée de Port des Barques Port-des-Barques

samedi 19 septembre 2026 · Port-des-Barques

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
boulevard de la Charente
Ville
17730 Port-des-Barques
Département
Charente-Maritime
Tarif
2 2 2

Port-des-Barques

Journées européennes du patrimoine écomusée de Port des Barques

boulevard de la Charente Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée et initiation à la pêche à la crevette.
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boulevard de la Charente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19  ecomuseeportdesbarques@gmail.com

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English : European Heritage Days Port des Barques Ecomuseum

Guided tour and introduction to shrimp fishing.

L’événement Journées européennes du patrimoine écomusée de Port des Barques Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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