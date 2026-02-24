Journées européennes du patrimoine écomusée de Port des Barques Port-des-Barques
samedi 19 septembre 2026 · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Journées européennes du patrimoine écomusée de Port des Barques
boulevard de la Charente Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée et initiation à la pêche à la crevette.
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boulevard de la Charente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com
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English : European Heritage Days Port des Barques Ecomuseum
Guided tour and introduction to shrimp fishing.
L’événement Journées européennes du patrimoine écomusée de Port des Barques Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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