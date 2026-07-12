Informations pratiques

Port-des-Barques

Journées européennes du patrimoine église de Port-des-Barques

52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de la Chapelle Catherine Labouré le samedi

Visite commentée le dimanche

Fresques murales originales retraçant la vie de Catherine Labouré

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52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 com@ville-port-des-barques.fr

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English : European Heritage Days Port-des-Barques church

Self-guided tour of the ‘Catherine Labouré’ Chapel on Saturdays

Guided tour on Sundays

Original murals depicting the life of Catherine Labouré

L’événement Journées européennes du patrimoine église de Port-des-Barques Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan