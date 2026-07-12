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AGENDA · Port-des-Barques

Journées européennes du patrimoine église de Port-des-Barques Port-des-Barques

samedi 19 septembre 2026 · Port-des-Barques

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
52 avenue du Général de Gaulle
Ville
17730 Port-des-Barques
Département
Charente-Maritime
Tarif

Port-des-Barques

Journées européennes du patrimoine église de Port-des-Barques

52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de la Chapelle Catherine Labouré le samedi
Visite commentée le dimanche
Fresques murales originales retraçant la vie de Catherine Labouré
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52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01  com@ville-port-des-barques.fr

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English : European Heritage Days Port-des-Barques church

Self-guided tour of the ‘Catherine Labouré’ Chapel on Saturdays
Guided tour on Sundays
Original murals depicting the life of Catherine Labouré

L’événement Journées européennes du patrimoine église de Port-des-Barques Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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