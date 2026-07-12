Journées européennes du patrimoine église de Port-des-Barques Port-des-Barques
samedi 19 septembre 2026 · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Journées européennes du patrimoine église de Port-des-Barques
52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de la Chapelle Catherine Labouré le samedi
Visite commentée le dimanche
Fresques murales originales retraçant la vie de Catherine Labouré
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52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 com@ville-port-des-barques.fr
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English : European Heritage Days Port-des-Barques church
Self-guided tour of the ‘Catherine Labouré’ Chapel on Saturdays
Guided tour on Sundays
Original murals depicting the life of Catherine Labouré
L’événement Journées européennes du patrimoine église de Port-des-Barques Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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