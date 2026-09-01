Journées européennes du patrimoine Eglise Notre-Dame de Caudebec-en-Caux Eglise Notre-Dame Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Journées européennes du patrimoine Eglise Notre-Dame de Caudebec-en-Caux

Eglise Notre-Dame Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Dimanche 20 septembre

• 10h00 à 18h00 Visites libres de l’église. Toute la journée, l’association Sauvegarde et Valorisation du patrimoine tiendra un stand pour présenter les sites emblématiques de la commune, tandis que les plus jeunes pourront découvrir le nouveau livret pédagogique conçu pour en apprendre plus sur l’église en s’amusant.

• 14h30 à 16h00 Visite commentée par Frédéric Marchais (historien local).

• 18h00 à 19h30 Concert du chœur Presto (Maîtrise de Seine-Maritime). Venez entendre les jeunes artistes du chœur récompensé à 2 reprises du titre de Meilleure chorale du monde. Emotion garantie !

Entrée libre et généreuse au profit de la campagne de travaux pour sauver le clocher. .

Eglise Notre-Dame Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13

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English : Journées européennes du patrimoine Eglise Notre-Dame de Caudebec-en-Caux

L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise Notre-Dame de Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme