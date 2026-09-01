Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Pierre Visite-conférence Rue de la Motte Houlbec-Cocherel

Informations pratiques

Houlbec-Cocherel

Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Pierre Visite-conférence

Rue de la Motte Eglise Saint-Pierre Houlbec-Cocherel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-19 13:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite conférence de l’église Saint-Pierre d’Houlbec.

Présentation de 1h à 1h30, suivie d’une brève séance de questions réponses.

Présentation retraçant la construction de l’église Saint-Pierre d’Houlbec d’un point de vue historique, technique et économique. Les intervenants expliqueront comment les artisans ont transformé les matériaux locaux (pierre, argile et bois), en utilisant des outils rudimentaires et un savoir-faire traditionnel, pour édifier une église représentative du village et de la région.

Informations pratiques

– De 11h30 à 13h30

– Tarif Gratuit .

Rue de la Motte Eglise Saint-Pierre Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie

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English : Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Pierre Visite-conférence

L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Pierre Visite-conférence Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération