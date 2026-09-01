Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Voy Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Saint-Voy · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Voy
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Histoire religieuse de l’église de Saint-Voy et du Temple, par Jean-Claude Soubeyrand.
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Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
Histoire religieuse de l’église de Saint-Voy et du Temple, by Jean-Claude Soubeyrand.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Voy Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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