Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Voy Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Mazet-Saint-Voy

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Voy

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Histoire religieuse de l’église de Saint-Voy et du Temple, par Jean-Claude Soubeyrand.

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Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Histoire religieuse de l’église de Saint-Voy et du Temple, by Jean-Claude Soubeyrand.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Voy Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon