Journées Européennes du Patrimoine Panelier Panelier Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Mazet-Saint-Voy

Journées Européennes du Patrimoine Panelier

Panelier Maison forte Panelier Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’extérieur uniquement.

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Panelier Maison forte Panelier Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

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English :

Self-guided tour of the exterior only.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Panelier Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon