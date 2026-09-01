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AGENDA · Mazet-Saint-Voy

Journées Européennes du Patrimoine Panelier Panelier Mazet-Saint-Voy

samedi 19 septembre 2026 · Panelier · Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Panelier
Adresse
Maison forte Panelier
Ville
43520 Mazet-Saint-Voy
Département
Haute-Loire
Tarif

Mazet-Saint-Voy

Journées Européennes du Patrimoine Panelier

Panelier Maison forte Panelier Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de l’extérieur uniquement.
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Panelier Maison forte Panelier Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

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English :

Self-guided tour of the exterior only.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Panelier Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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