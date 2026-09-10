Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Montsaugeon, Tour des Villains, Le Montsaugeonnais

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Montsaugeon Samedi 19 septembre, 16h00 Tour des Villains Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Viens (re)découvrir la Petite Cité de Caractère de Montsaugeon à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 19 septembre de 16h à 21h. Cette année, nous redonnons la place qu’elles méritent aux femmes et faisons la part belle au matrimoine !

Visites commentées thématiques « À la découverte de Montsaugeon », d’une durée d’1h, à partir de 15 ans.

Sans réservation.

Départs à 16h / 17h30 / 18h30 / 20h.

Apéro slam avec le Slamalangres : 19h30.

Marché artisanal et de producteur·ices : de 16h à 21h

Retrouvez vos artisans et producteur·ices préféré·es : Deli »k »tess, les huiles de la Huilerie de Champ Frémy, les tisanes des 5 sens nature, les créations textiles de Forestine, les champignons de Cédric, les tatouages au henné de Jill, les biscuits de créative Evelyne …

☎ Si vous êtes artisan ou producteur·ice, n’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre ce marché !

Exposition par Damien Valentin Art : de 16h à 21h.

Buvette et restauration sucrée et salée sur place assurée par Les Petits délices d’Aurel et Swing home.

Tour des Villains 3 rue de la Villain 52190 Le Montsaugeonnais Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne Grand Est La Tour des Villains, labellisée Fabrique de Territoire est un tiers-lieu associatif, situé au cœur de la Petite Cité de Caractère de Montsaugeon. Elle propose de nombreuses classes d’enseignements populaires (pratiques instrumentales, artisanales, artistiques) et une programmation événementielle de mars à octobre : concert, visites du village, spectacle vivant… C’est également un lieu d’accueil de résidences artistiques : l’étage du bâtiment est réservé à l’hébergement d’artistes souhaitant réaliser une œuvre sur le territoire du Pays de Langres, qu’elle soit cinématographique, plastique, etc. Enfin, la taverne vous propose de nombreux jeux, espaces de convivialités, livres, jeux, et tous les produits du terroir en dégustation.

L’épicerie locavore vient compléter les services de proximité proposés aux habitant.es de la commune. 70 % des produits proposés à la vente sont issus des circuits courts et produits localement.

Viens (re)découvrir la Petite Cité de Caractère de Montsaugeon

© Jean Leblanc