Journées européennes du patrimoine Exposition dans l’Eglise de Rançon Route de Rançon Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Journées européennes du patrimoine Exposition dans l’Eglise de Rançon

Route de Rançon Eglise de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association D’Click de Rives-en-Seine vous propose en l’église de Rançon une exposition photographique commune avec les clubs de la région intitulée Le Patrimoine réalisé par l’homme en France avant 1939 .

L’église sera accessible toute la journée .

Route de Rançon Eglise de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Exposition dans l’Eglise de Rançon

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition dans l’Eglise de Rançon Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme