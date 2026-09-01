Journées européennes du patrimoine Exposition dans l’Eglise de Rançon Route de Rançon Rives-en-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Route de Rançon · Rives-en-Seine
Informations pratiques
Rives-en-Seine
Journées européennes du patrimoine Exposition dans l’Eglise de Rançon
Route de Rançon Eglise de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association D’Click de Rives-en-Seine vous propose en l’église de Rançon une exposition photographique commune avec les clubs de la région intitulée Le Patrimoine réalisé par l’homme en France avant 1939 .
L’église sera accessible toute la journée .
Route de Rançon Eglise de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 12
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English : Journées européennes du patrimoine Exposition dans l’Eglise de Rançon
L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition dans l’Eglise de Rançon Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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