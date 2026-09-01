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Journées Européennes du Patrimoine Exposition de photographies La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine

samedi 19 septembre 2026 · La Mailleraye sur Seine · Arelaune-en-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Mailleraye sur Seine
Adresse
Eglise Notre-Dame-et-Saint-Mathurin
Ville
76940 Arelaune-en-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Arelaune-en-Seine

Journées Européennes du Patrimoine Exposition de photographies

La Mailleraye sur Seine Eglise Notre-Dame-et-Saint-Mathurin Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Venez découvrir l’église Notre-Dame-et-Saint-Mathurin d’Arelaune-en-Seine à travers une exposition de photographies ayant pour invités d’honneur
Véronique MOLLERO et Matthieu MOUGIN.   .

La Mailleraye sur Seine Eglise Notre-Dame-et-Saint-Mathurin Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition de photographies

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition de photographies Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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