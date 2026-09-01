Journées Européennes du Patrimoine Visites patrimoniales d’Arelaune-en-Seine Église catholique Notre-Dame-et-Saint-Mathurin à La Mailleraye-sur-Seine d’Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · Église catholique Notre-Dame-et-Saint-Mathurin à La Mailleraye-sur-Seine d’Arelaune-en-Seine · Arelaune-en-Seine
Informations pratiques
Arelaune-en-Seine
Journées Européennes du Patrimoine Visites patrimoniales d’Arelaune-en-Seine
Église catholique Notre-Dame-et-Saint-Mathurin à La Mailleraye-sur-Seine d’Arelaune-en-Seine Place de l’Église Arelaune-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dimanche 20 septembre
Venez découvrir les trésors de notre commune lors de visites guidées en minibus ! Départ depuis l’église à 10h30 et 14h30
Ouvert à tous !
Infos Mairie d’Arelaune en Seine 02.35.37.12.04 .
Église catholique Notre-Dame-et-Saint-Mathurin à La Mailleraye-sur-Seine d’Arelaune-en-Seine Place de l’Église Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites patrimoniales d’Arelaune-en-Seine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites patrimoniales d’Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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