Informations pratiques

Neuvic

Journées européennes du patrimoine Exposition Les fêtes du Lac de Neuvic

21 Rue du Commerce Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’exposition Les fêtes du Lac de Neuvic .

Cette exposition temporaire invite à redécouvrir une période emblématique des Trente Glorieuses, durant laquelle Neuvic devenait, chaque été, le théâtre d’un spectacle unique en France les Fêtes du Lac.

De 1947 à 1972, sous l’impulsion d’Henri Queuille, ces festivités ont accompagné l’essor du tourisme nautique et le développement économique local, tout en offrant une vitrine spectaculaire du dynamisme corrézien.

Ski nautique tracté par hélicoptère, concerts d’artistes prestigieux, compagnies internationales, illuminations sur l’eau à la nuit tombée… autant de propositions audacieuses qui attiraient jusqu’à 10 000 spectateurs et faisaient de Neuvic un rendez-vous incontournable de l’été. .

21 Rue du Commerce Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 50 musee-henriqueuille@correze.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Exposition Les fêtes du Lac de Neuvic

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Les fêtes du Lac de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze