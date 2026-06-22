Ferrière-Larçon

Journées Européennes du Patrimoine

Ferrière-Larçon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église.

Visite libre de l’église. .

Ferrière-Larçon 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 65 72 mairie.ferriere-larcon@wanadoo.fr

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English :

Free visit of the church.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ferrière-Larçon a été mis à jour le 2026-06-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire