Journées Européennes du Patrimoine Ferrière-Larçon
Journées Européennes du Patrimoine Ferrière-Larçon samedi 19 septembre 2026.
Ferrière-Larçon
Journées Européennes du Patrimoine
Ferrière-Larçon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église.
Visite libre de l’église. .
Ferrière-Larçon 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 65 72 mairie.ferriere-larcon@wanadoo.fr
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English :
Free visit of the church.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ferrière-Larçon a été mis à jour le 2026-06-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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