Les mammifères de la nuit, Salle des fêtes, Ferrière-Larçon

Informations pratiques

Les mammifères de la nuit Vendredi 7 août, 17h30 Salle des fêtes Indre-et-Loire

Gratuit, inscription obligatoire au 02 47 27 81 03

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T17:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T17:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:30:00+02:00

Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants animaux nocturnes ! Au programme : présentation en salle, pique-nique, puis écoute des ultrasons et enfin visite des caves protégées par le Conservatoire.

Action proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, en partenariat avec la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères, la Mairie de Ferrière-Larçon, le Spéléo-Club de Touraine et le Comité départemental de Spéléologie d’Indre-et-Loire, dans le cadre de Nuit de la chauve-souris.

Salle des fêtes Ferrière-larçon Ferrière-Larçon 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0247278103 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cen-centrevaldeloire.org/calendrier-des-evenements/nuit-de-la-chauve-souris/ »}]

Conférence et sortie sur les chiroptères d’Indre-et-Loire. Éperon de Murat Ferrière-Larçon

Cen CVL