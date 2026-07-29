Journées Européennes du Patrimoine fresque participative et créative Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Journées Européennes du Patrimoine fresque participative et créative

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le patrimoine appartient à toutes et tous. Dessinez ce que vous aimeriez voir entrer dans grand cabinet des curiosités collectif ! / Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h .

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14

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English : Journées Européennes du Patrimoine fresque participative et créative

L’événement Journées Européennes du Patrimoine fresque participative et créative Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine