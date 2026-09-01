Journées Européennes du Patrimoine Gerbéviller 1914 Visite et conférence Chapelle des Arts Gerbéviller

Informations pratiques

Gerbéviller

Journées Européennes du Patrimoine Gerbéviller 1914 Visite et conférence

Chapelle des Arts 10 Rue Maurice Barrès Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Association des Amis du patrimoine de Gerbéviller vous propose samedi 19 septembre 2026 de découvrir ou redécouvrir l’histoire de Gerbéviller durant la Grande Guerre (1914-1918) à travers deux événements inédits Conférence Gerbéviller et la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914) à 10h30, présentée par Maxime Jacquot et Maximilien Morel. Gratuit sans réservation.

Balade commentée Gerbéviller au temps de la Grande Guerre avec un parcours de 3 km (environ 2h30 de visite). Rendez-vous Chapelle des Arts, Gerbéviller (parking de la ruelle du Jard). Gratuit, sur inscription uniquement (35 places disponibles). Informations et réservations au 06 43 71 63 15 ou par mail à amisdupat.gerbeviller@gmail.comTout public

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Chapelle des Arts 10 Rue Maurice Barrès Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 71 63 15 amisdupat.gerbeviller@gmail.com

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English :

%C0 As part of the 2026 European Heritage Days, the Association of Friends of Gerbéviller’s Heritage invites you on Saturday, September 19, 2026, to discover or rediscover the history of Gerbéviller during the Great War (1914–1918) %E0 through two brand-new events: Lecture %AB Gerb%E9viller and the Battle of Mortagne (August 20–29, 1914) %BB 10:30 a.m., presented by Maxime Jacquot and Maximilien Morel. Free, no reservation required.

Guided walk in Gerbéviller during the Great War, covering a 3 km route (approximately 2.5 hours). Meeting point: Chapelle des Arts, Gerbéviller (Ruelle du Jard parking lot). Free, by registration only (35 spots available). For information and reservations, call 06 43 71 63 15 or email amisdupat.gerbeviller@gmail.com

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Gerbéviller 1914 Visite et conférence Gerbéviller a été mis à jour le 2026-08-25 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS