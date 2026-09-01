Journées Européennes du Patrimoine Grand Hôtel Jardins du Casino Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Journées Européennes du Patrimoine Grand Hôtel

Jardins du Casino Grand Hôtel Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Hôtel ouvre ses portes et invite à découvrir son histoire et son univers à travers plusieurs animations. Une belle occasion de pousser les portes de cet hôtel emblématique de Cabourg et de découvrir quelques-uns de ses secrets…

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Hôtel ouvre ses portes et invite à découvrir son histoire et son univers à travers plusieurs animations.

Au programme

• Dans le hall de l’hôtel, l’exposition L’Atelier d’écriture de Marcel Proust , imaginée par l’artiste Arielle Rosin, permettra de plonger dans l’univers littéraire de l’écrivain. Une rencontre et un temps d’échange avec l’artiste viendra compléter cette découverte.

• Au 4e étage de l’hôtel, un court-métrage de 13 minutes consacré à Marcel Proust sera également projeté. Réalisé dans le cadre d’un projet pédagogique, ce film a été écrit et coréalisé par les étudiants en Bachelor Audiovisuel de l’E2SE de Caen, en collaboration avec le réalisateur David Desramé.

• La boutique du Grand Hôtel sera également accessible, avec une sélection de souvenirs aux couleurs de l’établissement madeleines, cartes postales, tote bags, peignoirs, marinières, mugs et autres objets.

Une belle occasion de pousser les portes de cet hôtel emblématique de Cabourg et de découvrir quelques-uns de ses secrets, entre patrimoine, littérature et création artistique !

Sans inscription. .

Jardins du Casino Grand Hôtel Cabourg 14390 Calvados Normandie h1282@accor.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Grand Hôtel

To mark European Heritage Days, the Grand Hôtel is opening its doors and inviting visitors to discover its history and atmosphere through a range of activities. A wonderful opportunity to step inside this iconic Cabourg hotel and uncover some of its secrets…

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Grand Hôtel Cabourg a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cabourg