Tournoi national de Tennis de table Gymnase de la Divette Cabourg samedi 5 septembre 2026.

Cabourg

Tournoi national de Tennis de table

Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le tournoi national de tennis de table réunit des joueurs licenciés, de la catégorie benjamins à séniors, pour un week-end placé sous le signe du sport et de la compétition.

Le tournoi national de tennis de table réunit des joueurs licenciés, de la catégorie benjamins à séniors, pour un moment placé sous le signe du sport et de la compétition !

Tout au long de l’événement, les participants se mesureront dans une ambiance conviviale où précision, rapidité et esprit sportif seront à l’honneur. L’occasion d’encourager des pongistes venus partager leur passion de la discipline.

Inscription obligatoire. Informations tarifaires à venir. .

Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 80 66 95 56 cabourgtennisdetable@gmail.com

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English : Tournoi national de Tennis de table

The national table tennis tournament brings together licensed players from the junior to senior categories for a weekend of sport and competition.

L’événement Tournoi national de Tennis de table Cabourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cabourg