Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi national de Tennis de table Gymnase de la Divette Cabourg

Tournoi national de Tennis de table Gymnase de la Divette Cabourg

Tournoi national de Tennis de table Gymnase de la Divette Cabourg samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Gymnase de la Divette

Adresse : 19 Avenue de la Divette

Ville : 14390 Cabourg

Département : Calvados

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Cabourg

Tournoi national de Tennis de table

Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Le tournoi national de tennis de table réunit des joueurs licenciés, de la catégorie benjamins à séniors, pour un week-end placé sous le signe du sport et de la compétition.
Le tournoi national de tennis de table réunit des joueurs licenciés, de la catégorie benjamins à séniors, pour un moment placé sous le signe du sport et de la compétition !

Tout au long de l’événement, les participants se mesureront dans une ambiance conviviale où précision, rapidité et esprit sportif seront à l’honneur. L’occasion d’encourager des pongistes venus partager leur passion de la discipline.

Inscription obligatoire. Informations tarifaires à venir.   .

Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 80 66 95 56  cabourgtennisdetable@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi national de Tennis de table

The national table tennis tournament brings together licensed players from the junior to senior categories for a weekend of sport and competition.

L’événement Tournoi national de Tennis de table Cabourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cabourg

À voir aussi à Cabourg (Calvados)