Informations pratiques

Guérande

Journées européennes du patrimoine John Howe et l’architecture médiévale

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-20 17:15:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Porte Saint-Michel propose une visite guidée consacrée à l’exposition temporaire Voyages fantastiques, au travers de l’art de John Howe .

Cette visite s’intéresse particulièrement aux liens entre l’imaginaire de l’artiste et l’architecture médiévale, en mettant en regard les œuvres présentées et le patrimoine de la Porte Saint-Michel. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine John Howe et l’architecture médiévale Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44