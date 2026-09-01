Informations pratiques

Guérande

Journées européennes du patrimoine La Porte Saint-Michel dans tous les sens

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-20 16:15:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Porte Saint-Michel propose une visite guidée spécialement conçue pour les familles.

La Porte Saint-Michel dans tous les sens invite petits et grands à découvrir le monument à travers une approche adaptée aux enfants et à explorer autrement son histoire et son architecture.

Visite conseillée à partir de 5 ans. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine La Porte Saint-Michel dans tous les sens Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44