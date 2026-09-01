Journées européennes du patrimoine La Porte Saint-Michel dans tous les sens Guérande
samedi 19 septembre 2026 · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Journées européennes du patrimoine La Porte Saint-Michel dans tous les sens
Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20 16:15:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Porte Saint-Michel propose une visite guidée spécialement conçue pour les familles.
La Porte Saint-Michel dans tous les sens invite petits et grands à découvrir le monument à travers une approche adaptée aux enfants et à explorer autrement son histoire et son architecture.
Visite conseillée à partir de 5 ans. .
Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine La Porte Saint-Michel dans tous les sens Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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