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AGENDA · Guérande

Journées européennes du patrimoine La Porte Saint-Michel dans tous les sens Guérande

samedi 19 septembre 2026 · Guérande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Porte Saint-Michel
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Journées européennes du patrimoine La Porte Saint-Michel dans tous les sens

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20 16:15:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Porte Saint-Michel propose une visite guidée spécialement conçue pour les familles. 
La Porte Saint-Michel dans tous les sens invite petits et grands à découvrir le monument à travers une approche adaptée aux enfants et à explorer autrement son histoire et son architecture. 
Visite conseillée à partir de 5 ans.   .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05  porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine La Porte Saint-Michel dans tous les sens Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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