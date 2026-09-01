Journées européennes du patrimoine Le manoir de Kercabus et le village de Bouzaire Village de Bouzaire Guérande

Informations pratiques

Guérande

Journées européennes du patrimoine Le manoir de Kercabus et le village de Bouzaire

Village de Bouzaire Chemin de Kercabus Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le manoir de Kercabus et le village de Bouzaire visites guidées et libres, conférences, camp médiéval et déambulations dans le village de Bouzaire.

Edifié au XIVème siècle et transformé durant les cinq siècle suivants, ce manoir fut la demeure où Emmanuel de Rohan-Poldu, 70ème Grand Maitre de l’Ordre de Malte de 1775 à 1797, aurait aimé terminer ses jours.

Par les Amis de Bouzaire, en collaboration avec La Madeleine Culture et Loisirs et Les Amis de Guérande. .

Village de Bouzaire Chemin de Kercabus Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 48 80 39

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Le manoir de Kercabus et le village de Bouzaire Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44