Informations pratiques

Plozévet

Journées européennes du patrimoine Le patrimoine en dehors des clous Cie Le Criporteur

14 Rue de Quimper Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Théâtre / visite guidée Embarquez à bord du bus du GLAD TOUR avec des comédiens pour une visite guidée décalée du patrimoine du territoire ! Laissez-vous surprendre par la créativité et l’humour de la compagnie en suivant un circuit sur-mesure.

En partenariat avec les associations Histoire et Patrimoine de Plozévet, Patrimoine Plovan, Patrimoine de Pouldreuzic, Patrimoine de Plogastel-Saint-Germain, Club Patrimoine de Landudec.

Visite itinérante embarquée au départ de Plozévet, 14 rue de Quimper, à partir de 6 ans

Durée 2h30

Billetterie https://widget.weezevent.com/ticket/12982f40-af33-4b9c-8b53-8ccfacdd83b4?locale=fr-FR

Infos également disponibles sur https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ .

14 Rue de Quimper Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Le patrimoine en dehors des clous Cie Le Criporteur Plozévet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden