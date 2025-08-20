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AGENDA · Plozévet

Journées européennes du patrimoine Le patrimoine en dehors des clous Cie Le Criporteur Plozévet

samedi 19 septembre 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
14 Rue de Quimper
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Journées européennes du patrimoine Le patrimoine en dehors des clous Cie Le Criporteur

14 Rue de Quimper Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Théâtre / visite guidée Embarquez à bord du bus du GLAD TOUR avec des comédiens pour une visite guidée décalée du patrimoine du territoire ! Laissez-vous surprendre par la créativité et l’humour de la compagnie en suivant un circuit sur-mesure.

En partenariat avec les associations Histoire et Patrimoine de Plozévet, Patrimoine Plovan, Patrimoine de Pouldreuzic, Patrimoine de Plogastel-Saint-Germain, Club Patrimoine de Landudec.

Visite itinérante embarquée au départ de Plozévet, 14 rue de Quimper, à partir de 6 ans
Durée 2h30

Billetterie https://widget.weezevent.com/ticket/12982f40-af33-4b9c-8b53-8ccfacdd83b4?locale=fr-FR

Infos également disponibles sur https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/   .

14 Rue de Quimper Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04 

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Le patrimoine en dehors des clous Cie Le Criporteur Plozévet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden

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