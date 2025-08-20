Journées européennes du patrimoine Le patrimoine en dehors des clous Cie Le Criporteur Plozévet
samedi 19 septembre 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Journées européennes du patrimoine Le patrimoine en dehors des clous Cie Le Criporteur
14 Rue de Quimper Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Théâtre / visite guidée Embarquez à bord du bus du GLAD TOUR avec des comédiens pour une visite guidée décalée du patrimoine du territoire ! Laissez-vous surprendre par la créativité et l’humour de la compagnie en suivant un circuit sur-mesure.
En partenariat avec les associations Histoire et Patrimoine de Plozévet, Patrimoine Plovan, Patrimoine de Pouldreuzic, Patrimoine de Plogastel-Saint-Germain, Club Patrimoine de Landudec.
Visite itinérante embarquée au départ de Plozévet, 14 rue de Quimper, à partir de 6 ans
Durée 2h30
Billetterie https://widget.weezevent.com/ticket/12982f40-af33-4b9c-8b53-8ccfacdd83b4?locale=fr-FR
Infos également disponibles sur https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ .
14 Rue de Quimper Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine Le patrimoine en dehors des clous Cie Le Criporteur Plozévet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden
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