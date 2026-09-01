Journées européennes du patrimoine Le Pavillon des jouets Exposition Offrandes Tibet 1985-1995 Le Pavillon des jouets Vernon
samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon des jouets · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Journées européennes du patrimoine Le Pavillon des jouets Exposition Offrandes Tibet 1985-1995
Le Pavillon des jouets 134 route de Giverny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Installé à Vernon depuis 2023, l’artiste chinois Gao Bo y déploie une œuvre pluridisciplinaire alliant photographie, installations et performances. Son travail, façonné depuis trente ans entre Pékin et Paris, explore la mémoire et la transmission à travers ses voyages au Tibet et les influences de Marcel Duchamp et Lao Tseu.
Informations pratiques
– Horaire de 10h30 à 18h
– Gratuit .
Le Pavillon des jouets 134 route de Giverny Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Journées européennes du patrimoine Le Pavillon des jouets Exposition Offrandes Tibet 1985-1995
L’événement Journées européennes du patrimoine Le Pavillon des jouets Exposition Offrandes Tibet 1985-1995 Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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