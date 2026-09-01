Journées Européennes du Patrimoine Lecture: Capturer l’invisible Jardin du gouverneur Briançon
samedi 19 septembre 2026 · Jardin du gouverneur · Briançon
Informations pratiques
Briançon
Journées Européennes du Patrimoine Lecture: Capturer l’invisible
Jardin du gouverneur Cité vauban Briançon Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Lecture Capturer l’invisible par la Compagnie El Pudu
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Jardin du gouverneur Cité vauban Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 29 49 patrimoine@mairie-briancon.fr
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English :
Reading “Capturing the Invisible” by the El Pudu Theatre Company
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lecture: Capturer l’invisible Briançon a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Briançon