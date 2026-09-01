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AGENDA · Briançon

Journées Européennes du Patrimoine Lecture: Capturer l’invisible Jardin du gouverneur Briançon

samedi 19 septembre 2026 · Jardin du gouverneur · Briançon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Jardin du gouverneur
Adresse
Cité vauban
Ville
05100 Briançon
Département
Hautes-Alpes
Tarif

Briançon

Journées Européennes du Patrimoine Lecture: Capturer l’invisible

Jardin du gouverneur Cité vauban Briançon Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Lecture Capturer l’invisible par la Compagnie El Pudu
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Jardin du gouverneur Cité vauban Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 29 49  patrimoine@mairie-briancon.fr

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English :

Reading “Capturing the Invisible” by the El Pudu Theatre Company

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lecture: Capturer l’invisible Briançon a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Briançon

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