Journées européennes du patrimoine: Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Journées européennes du patrimoine: Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Médiathèque)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Théâtre du cri).
Association Nouvelle d’ici et d’ailleurs. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
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English : Journées européennes du patrimoine: Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Médiathèque)
L’événement Journées européennes du patrimoine: Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme
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