Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Médiathèque)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Théâtre du cri).

Association Nouvelle d’ici et d’ailleurs. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

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English : Journées européennes du patrimoine: Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Médiathèque)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme