Journées Européennes du patrimoine abbaye de Léoncel Léoncel

Informations pratiques

Léoncel

Journées Européennes du patrimoine

abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée et gratuite de l’abbaye de Léoncel

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abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes blandine.mege1@orange.fr

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English :

Free guided tour of Léoncel Abbey

L’événement Journées Européennes du patrimoine Léoncel a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme