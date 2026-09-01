AGENDA · Léoncel
Journées Européennes du patrimoine abbaye de Léoncel Léoncel
samedi 19 septembre 2026 · abbaye de Léoncel · Léoncel
Informations pratiques
Léoncel
Journées Européennes du patrimoine
abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée et gratuite de l’abbaye de Léoncel
.
abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes blandine.mege1@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free guided tour of Léoncel Abbey
L’événement Journées Européennes du patrimoine Léoncel a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Léoncel (Drôme)
- Visites guidées de l’abbaye de LÉONCEL, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel 19 septembre 2026
- Concert de l’orchestre de chambre de la Drôme pour les JEP, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme Abbaye de Léoncel Léoncel 19 septembre 2026
- Concerts choeurs appoggiature et les artichauts, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel 20 septembre 2026
- Les Journées européennes du patrimoine Abbaye de Léoncel Léoncel 20 septembre 2026