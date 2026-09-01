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AGENDA · Léoncel

Journées Européennes du patrimoine abbaye de Léoncel Léoncel

samedi 19 septembre 2026 · abbaye de Léoncel · Léoncel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
abbaye de Léoncel
Adresse
Abbatiale de Léoncel
Ville
26190 Léoncel
Département
Drôme
Tarif

Léoncel

Journées Européennes du patrimoine

abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée et gratuite de l’abbaye de Léoncel
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abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   blandine.mege1@orange.fr

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English :

Free guided tour of Léoncel Abbey

L’événement Journées Européennes du patrimoine Léoncel a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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