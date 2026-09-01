Informations pratiques

Aurignac

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MÉDIÉVALES D’AURIGNAC

CITÉ Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de la cité médiévale et visite guidée le dimanche matin. En déambulant dans la cité médiévale, vous découvrirez son riche patrimoine historique.

Deux journées pour découvrir la cité médiévale d’Aurignac, les hôtels particuliers, les maisons à colombages, l’église St-Pierre-aux-liens, le château et son donjon, la chapelle St-Roch, la tour de la Merci et la tour de Savoie… Visite libre samedi et dimanche. Une visite guidée de 2 heures dimanche matin vous sera proposée pour une visite complète des deux enceintes médiévales. Aurignac n’aura plus de secret pour vous !

Gratuit

Tout public.

Rendez-vous devant la mairie à 10h .

CITÉ Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Self-guided tour of the medieval city and guided tour on Sunday mornings. As you stroll through the medieval city, you’ll discover its rich historical heritage.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MÉDIÉVALES D’AURIGNAC Aurignac a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE