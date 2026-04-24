Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs Musée du Château de Laàs Laàs
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Château de Laàs · Laàs
Informations pratiques
Laàs
Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs
Musée du Château de Laàs Château de Laàs Laàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Musée du Château de Laàs met à l’honneur ses petites mains .Découvrez le quotidien de Jeanne, Rémi et Louis, les domestiques qui ont fait vivre le château, par une collection inédite de photographies.
Leur précieux travail a contribué, lors de l’installation de la collection en 1946, à faire du château l’écrin qu’il est aujourd’hui. Ils ont endossé le rôle de gardiens et de légataires de l’impressionnant ensemble patrimonial réuni au cœur des Pyrénées-Atlantiques. On parle encore avec émotion de cette période dorée, de l’hospitalité de Jeanne, des tables toujours fleuries et des jardins luxuriants.
Visites guidées à 11h, 13h, 14h, 15h et 16h. .
Musée du Château de Laàs Château de Laàs Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 91 53 musee@chateau-laas.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs Laàs a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Béarn des Gaves
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