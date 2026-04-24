Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs Musée du Château de Laàs Laàs

Informations pratiques

Laàs

Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs

Musée du Château de Laàs Château de Laàs Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée du Château de Laàs met à l’honneur ses petites mains .Découvrez le quotidien de Jeanne, Rémi et Louis, les domestiques qui ont fait vivre le château, par une collection inédite de photographies.

Leur précieux travail a contribué, lors de l’installation de la collection en 1946, à faire du château l’écrin qu’il est aujourd’hui. Ils ont endossé le rôle de gardiens et de légataires de l’impressionnant ensemble patrimonial réuni au cœur des Pyrénées-Atlantiques. On parle encore avec émotion de cette période dorée, de l’hospitalité de Jeanne, des tables toujours fleuries et des jardins luxuriants.

Visites guidées à 11h, 13h, 14h, 15h et 16h. .

Musée du Château de Laàs Château de Laàs Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 91 53 musee@chateau-laas.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs Laàs a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Béarn des Gaves