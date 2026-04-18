Informations pratiques

Laàs

Délivrez nous du mâle (théâtre)

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Pour l’ouverture de la saison 2026/ 27, la fourmi mise sur le rire en faisant venir à Laàs une pièce exceptionnelle ! Une délirante et irrévérencieuse comédie d’Antoine Beauville dans un authentique dérapage théatral dans laquelle Claire Hoffmann et Fabien Cecchini se donnent la réplique. Une rupture, une rencontre entre une femme dans toute sa splendeur (du moins le croit elle) et… un moine sans filtre et provocateur, et une interrogation Et si Dieu était une femme ? Cerise sur le gâteau, la voix de Dieu n’est autre que celle de Chantal Ladessou !

Une pièce qui est restée à l’affiche de nombreuses semaines à Paris avant de se produire dans les plus grandes villes de France. C’est un plaisir de les accueillir dans le cadre somptueux de la fourmi rouge . Une pièce qui dont le thème central est la femme ET la religion. Sujet explosif et sensible… Et si Eve avait été la première ? .

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Délivrez nous du mâle (théâtre)

L’événement Délivrez nous du mâle (théâtre) Laàs a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Béarn des Gaves