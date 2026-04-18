Informations pratiques

Laàs

Sauvons doudou ! (enfants)

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 11:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

La compagnie du miel noir revient elle aussi pour la seconde fois à la fourmi rouge où son spectacle les contes de Mère Nature avait été plébiscité par les enfants… comme par les parents ! Un nouveau conte où l’imagination est mise à contribution avec une bonne dose d’émotion et d’évasion poétique. De la douceur en concentré et des étoiles dans les yeux pour les petits et les grands. Parce qu’il est aussi important de s’éveiller à la culture dès notre tendre enfance… .

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com

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English : Sauvons doudou ! (enfants)

L’événement Sauvons doudou ! (enfants) Laàs a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Béarn des Gaves