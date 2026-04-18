On ne divorce plus (théâtre) Laàs
samedi 17 octobre 2026 · Laàs
Informations pratiques
Laàs
On ne divorce plus (théâtre)
La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Toujours de l’humour avec cette comédie déjantée ! Après avoir accueilli son one man show qui avait récolté un franc succès, la fourmi accueille à nouveau Philippe Souverville accompagné cette fois ci d’Alexandra Cholton pour cette soirée aussi déjantée que drôle et pleine d’énergie.
Les rires sont garantis pour cette pièce captivante qui explore avec humour les défis du mariage moderne. Pour anna et Marc-André, toutes les méthodes sont permises pour raviver la flamme, bousculer leurs habitudes et retrouver la magie des débuts en essayant tout et n’importe quoi… Vont-ils réussir à se reconnecter l’un à l’autre ? Rendez-vous à la fourmi pour avoir la réponse. .
La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com
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English : On ne divorce plus (théâtre)
L’événement On ne divorce plus (théâtre) Laàs a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Béarn des Gaves
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