Informations pratiques

Laàs

On ne divorce plus (théâtre)

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Toujours de l’humour avec cette comédie déjantée ! Après avoir accueilli son one man show qui avait récolté un franc succès, la fourmi accueille à nouveau Philippe Souverville accompagné cette fois ci d’Alexandra Cholton pour cette soirée aussi déjantée que drôle et pleine d’énergie.

Les rires sont garantis pour cette pièce captivante qui explore avec humour les défis du mariage moderne. Pour anna et Marc-André, toutes les méthodes sont permises pour raviver la flamme, bousculer leurs habitudes et retrouver la magie des débuts en essayant tout et n’importe quoi… Vont-ils réussir à se reconnecter l’un à l’autre ? Rendez-vous à la fourmi pour avoir la réponse. .

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : On ne divorce plus (théâtre)

L’événement On ne divorce plus (théâtre) Laàs a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Béarn des Gaves