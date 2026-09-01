Journées européennes du patrimoine Médiathèque Exposition la photographie, un lien entre les générations Place Dufay Pacy-sur-Eure
dimanche 20 septembre 2026 · Place Dufay · Pacy-sur-Eure
Informations pratiques
Pacy-sur-Eure
Journées européennes du patrimoine Médiathèque Exposition la photographie, un lien entre les générations
Place Dufay Médiathèque Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion du bicentenaire de la photographie, les élus du conseil municipal des enfants et les résidents de la maison de retraite de Pacy-sur-Eure, vous présentent leur exposition inspirée de leur rencontre et moment de partage autour de souvenirs photographiques.
Informations pratiques
– De 10h à 18h
– Tarif Gratuit .
Place Dufay Médiathèque Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 03 27
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English : Journées européennes du patrimoine Médiathèque Exposition la photographie, un lien entre les générations
L’événement Journées européennes du patrimoine Médiathèque Exposition la photographie, un lien entre les générations Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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