Journées européennes du patrimoine Médiathèque Exposition la photographie, un lien entre les générations Place Dufay Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Pacy-sur-Eure

Journées européennes du patrimoine Médiathèque Exposition la photographie, un lien entre les générations

Place Dufay Médiathèque Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, les élus du conseil municipal des enfants et les résidents de la maison de retraite de Pacy-sur-Eure, vous présentent leur exposition inspirée de leur rencontre et moment de partage autour de souvenirs photographiques.

Informations pratiques

– De 10h à 18h

– Tarif Gratuit .

Place Dufay Médiathèque Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 03 27

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English : Journées européennes du patrimoine Médiathèque Exposition la photographie, un lien entre les générations

L’événement Journées européennes du patrimoine Médiathèque Exposition la photographie, un lien entre les générations Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération