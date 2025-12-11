Papote Café Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Papote Café

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 14:30:00

fin : 2026-04-03 16:30:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-23 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03

Rencontrer de nouvelles personnes autour d’un café ? RDV à la médiathèque pour papoter !

Deux heures pour vous ? Venez à la médiathèque boire un café avec de nouvelles personnes tout en échangeant sur vos passions ou votre quotidien, en participant à un atelier créatif ou à un jeu de société. A vous de voir ! Le principal est de passer un moment convivial. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

English : Papote Café

