Vid’Atelier artistique à la Chocol’Arterie La Chocol’ARTerie Pacy-sur-Eure
Vid’Atelier artistique à la Chocol’Arterie La Chocol’ARTerie Pacy-sur-Eure dimanche 24 mai 2026.
Pacy-sur-Eure
Vid’Atelier artistique à la Chocol’Arterie
La Chocol’ARTerie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vid’Atelier Artistique à Pacy-sur-Eure !
Avis aux curieux, aux collectionneurs et aux artistes en herbe l’association Chocol’Arterie vous invite à son grand déballage créatif le dimanche 24 mai 2026 de 9h00 à 17h00.
Le temps d’une journée, venez dénicher des trésors à prix tout doux ! Que vous cherchiez à décorer vos murs ou à refaire votre stock de fournitures, c’est l’événement à ne pas manquer.
Au programme
– Vente d’œuvres originales.
– Matériel d’occasion.
Prix mini L’art devient accessible à tous les budgets ! .
La Chocol’ARTerie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie sarah.vautier27@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vid’Atelier artistique à la Chocol’Arterie
L’événement Vid’Atelier artistique à la Chocol’Arterie Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Pacy-sur-Eure (Eure)
- Exposition artisitique Chocol’Arterie La Chocol’ARTerie Pacy-sur-Eure 3 mai 2026
- Visite découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 10 mai 2026
- Atelier créatif création de jeux de société Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 30 mai 2026
- Soirée Dansante Créole Saint-Aquilin de Pacy Pacy-sur-Eure 30 mai 2026
- Déjeuner de la Fête des Mères Place de la Gare Pacy-sur-Eure 31 mai 2026