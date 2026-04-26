Vid’Atelier artistique à la Chocol’Arterie La Chocol’ARTerie Pacy-sur-Eure

Pacy-sur-Eure

Vid’Atelier artistique à la Chocol’Arterie

La Chocol’ARTerie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vid’Atelier Artistique à Pacy-sur-Eure !

Avis aux curieux, aux collectionneurs et aux artistes en herbe l’association Chocol’Arterie vous invite à son grand déballage créatif le dimanche 24 mai 2026 de 9h00 à 17h00.

Le temps d’une journée, venez dénicher des trésors à prix tout doux ! Que vous cherchiez à décorer vos murs ou à refaire votre stock de fournitures, c’est l’événement à ne pas manquer.

Au programme

– Vente d’œuvres originales.

– Matériel d’occasion.

Prix mini L’art devient accessible à tous les budgets ! .

La Chocol’ARTerie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie sarah.vautier27@gmail.com

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English : Vid’Atelier artistique à la Chocol’Arterie

L’événement Vid’Atelier artistique à la Chocol’Arterie Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération