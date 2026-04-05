Atelier créatif création de jeux de société Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Pacy-sur-Eure

Atelier créatif création de jeux de société

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion de la fête mondiale du jeu, viens créer de tes dix doigts un jeux de société !

Un atelier créatif durant lequel les enfants pourront créer un ou plusieurs jeux, avec du matériel de récupération (en grande partie).

Une manière ludique de célébrer la fête mondiale du jeu !

A partir de 7 ans.

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 78 99 06 25. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

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English : Atelier créatif création de jeux de société

L’événement Atelier créatif création de jeux de société Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération