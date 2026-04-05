Atelier créatif création de jeux de société Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Atelier créatif création de jeux de société Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 30 mai 2026.
Pacy-sur-Eure
Atelier créatif création de jeux de société
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion de la fête mondiale du jeu, viens créer de tes dix doigts un jeux de société !
Un atelier créatif durant lequel les enfants pourront créer un ou plusieurs jeux, avec du matériel de récupération (en grande partie).
Une manière ludique de célébrer la fête mondiale du jeu !
A partir de 7 ans.
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 78 99 06 25. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
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English : Atelier créatif création de jeux de société
L’événement Atelier créatif création de jeux de société Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération