Soirée Dansante Créole Saint-Aquilin de Pacy Pacy-sur-Eure

Pacy-sur-Eure

Soirée Dansante Créole

Saint-Aquilin de Pacy Rue de Dreux Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Soirée Dansante Créole Un moment festif pour une noble cause.

Le Lions Club de Pacy Vallée de l’Eure vous invite à une escale tropicale le samedi 30 mai 2026.

Venez vibrer au rythme des Antilles lors d’une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la générosité. L’intégralité des bénéfices sera reversée au profit de l’association Un sourire pour Léo , afin de soutenir un jeune garçon de 10 ans atteint du syndrome de WEST.

Au programme de votre soirée

– Animation & Spectacle Retrouvez l’énergie d’Eddy Laviny (après ses succès à l’Olympia et ses collaborations avec Zouk Machine) pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

– Buvette disponible sur place.

Informations pratiques

– Date et horaires Samedi 30 mai 2026, de 19h30 à 1h du matin.

– Tarifs 30 € par adulte 15 € par enfant (moins de 12 ans).

– Lieu Salle Gouesnard Saint-Aquilin de Pacy.

– Réservations avant le 23 mai 2026) En ligne https://lions-pacyvalleedeleure.addock.co ou par téléphone 06 35 28 53 78 ou 06 60 52 35 57

Rejoignez nous pour une soirée chaleureuse et solidaire ensemble, offrons un sourire à Léo ! .

Saint-Aquilin de Pacy Rue de Dreux Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie lionspacyve@gmail.com

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English : Soirée Dansante Créole

L’événement Soirée Dansante Créole Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération