Initiation aux échecs Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Initiation aux échecs

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-07 2026-02-21 2026-03-07 2026-03-21

Venez vous initier aux échecs (débutants ou ayant déjà des bases)

Apprenez les bases des échecs tout en vous exerçant contre un adversaire ! A partir de 10 ans. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

L’événement Initiation aux échecs Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération