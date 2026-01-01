Initiation aux échecs Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Initiation aux échecs Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 24 janvier 2026.
Initiation aux échecs
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 11:30:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-07 2026-02-21 2026-03-07 2026-03-21
Venez vous initier aux échecs (débutants ou ayant déjà des bases)
Apprenez les bases des échecs tout en vous exerçant contre un adversaire ! A partir de 10 ans. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation aux échecs
L’événement Initiation aux échecs Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération