Circuit en autonomie : voyage dans la ville, Mairie, Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Circuit en autonomie : voyage dans la ville 18 – 20 septembre Mairie Eure

Circuit à réaliser en autonomie avec les QR codes répartis dans la ville, départ depuis la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Suivez les QR codes et partez à la découverte du patrimoine architectural et historique de Pacy sur Eure.

Le point de départ se trouve à la mairie.

Mairie Place René Tomasini, 27120 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 27120 Pacy-sur-Eure Eure Normandie 02 32 36 03 27 https://www.ville-pacy_sur_eure.fr Parkings à proximité

Voyage dans la ville,

©Louise THOMAS