Circuit en autonomie : voyage dans la ville, Mairie, Pacy-sur-Eure
vendredi 18 septembre 2026 · Mairie · Pacy-sur-Eure
Informations pratiques
Circuit en autonomie : voyage dans la ville 18 – 20 septembre Mairie Eure
Circuit à réaliser en autonomie avec les QR codes répartis dans la ville, départ depuis la mairie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Suivez les QR codes et partez à la découverte du patrimoine architectural et historique de Pacy sur Eure.
Le point de départ se trouve à la mairie.
Mairie Place René Tomasini, 27120 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 27120 Pacy-sur-Eure Eure Normandie 02 32 36 03 27 https://www.ville-pacy_sur_eure.fr Parkings à proximité
Voyage dans la ville,
©Louise THOMAS
À voir aussi à Pacy-sur-Eure (Eure)
- Soirée stand up Hôtel Restaurant Bel Ami Pacy-sur-Eure 10 juillet 2026
- Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Pacy-sur-Eure 14 juillet 2026
- Visite libre du parc, Château du Buisson de May, Pacy-sur-Eure 19 septembre 2026
- Visite guidée du château, Château du Buisson de May, Pacy-sur-Eure 19 septembre 2026
- Délices d’Automne Place de la Gare Pacy-sur-Eure 27 septembre 2026