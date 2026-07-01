Visite libre : découverte des vitraux de l’église, Eglise Saint-Aubin, Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Visite libre : découverte des vitraux de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Aubin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’Eglise Saint Aubin et de ses vitraux Décorchemont en libre accès

Eglise Saint-Aubin Rue Aristide Briand, 27120 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 27120 Pacy-sur-Eure Eure Normandie 02 32 36 03 27 https://www.ville-pacy-sur-eure.fr Eglise Saint Aubin

église de style gothique

visite guidé autour des vitraux de François Décorchemont de 1951 parkings situés à proximité

Visite de l’Eglise Saint Aubin et de ses vitraux Décorchemont avec la participation du musée du verre François Décorchemont.

©Louise THOMAS