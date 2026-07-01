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Visite libre : découverte des vitraux de l’église, Eglise Saint-Aubin, Pacy-sur-Eure

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Aubin · Pacy-sur-Eure

Visite libre : découverte des vitraux de l’église, Eglise Saint-Aubin, Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Aubin
Adresse
Rue Aristide Briand, 27120 Pacy-sur-Eure
Ville
27120 Pacy-sur-Eure
Département
Eure

Visite libre : découverte des vitraux de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Aubin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’Eglise Saint Aubin et de ses vitraux Décorchemont en libre accès

Eglise Saint-Aubin Rue Aristide Briand, 27120 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 27120 Pacy-sur-Eure Eure Normandie 02 32 36 03 27 https://www.ville-pacy-sur-eure.fr Eglise Saint Aubin
église de style gothique
visite guidé autour des vitraux de François Décorchemont de 1951 parkings situés à proximité
Visite de l’Eglise Saint Aubin et de ses vitraux Décorchemont avec la participation du musée du verre François Décorchemont.

©Louise THOMAS

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