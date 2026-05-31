Visite libre du parc, Château du Buisson de May, Pacy-sur-Eure
Visite libre du parc, Château du Buisson de May, Pacy-sur-Eure samedi 19 septembre 2026.
Visite libre du parc 19 et 20 septembre Château du Buisson de May Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le château néoclassique de Jacques Denis Antoine a été édifié en 1781 au centre de perspectives de tilleuils et de deux hémicycles. Le parc classé se visite librement.
Château du Buisson de May Lieu Dit le Buisson de Mai, 27120 Pacy-sur-Eure, France Pacy-sur-Eure 27120 Saint-Aquilin-de-Pacy Eure Normandie 0668992951 https://www.buissondemay.fr/ Construit par Jacques-Denis Antoine en 1781-1783, ce château a subi une campagne de restauration au XIXe siècle, effectuée par Ch. Couvreux (1895-1897). Visites sur rendez-vous du 1er mai au 30 septembre.
Le château néoclassique de Jacques Denis Antoine a été édifié en 1781 au centre de perspectives de tilleuils et de deux hémicycles. Le parc classé se visite librement.
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