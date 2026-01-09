Pacy-sur-Eure

Fête de la musique

Place René Tomasini Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La ville de Pacy-sur-Eure vous invite à célébrer l’été avec la Fête de la musique. .

Place René Tomasini Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie accueil2@pacy27.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération