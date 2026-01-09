Initiation Lorcana et Star Wars Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Initiation Lorcana et Star Wars Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 20 juin 2026.
Pacy-sur-Eure
Initiation Lorcana et Star Wars
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Olivier, de l’association Cartes en Seine vous propose une initiation aux jeux de cartes Lorcana et One Piece, pour petits et grands à partir de 7 ans.
Venez découvrir des jeux de cartes inspirés de deux univers magiques Disney et One piece. Affrontez des personnages adverses et partez vainqueur avec un maximum de points !
A partir de 7 ans, parents bienvenus, en famille !
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation Lorcana et Star Wars
L’événement Initiation Lorcana et Star Wars Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Pacy-sur-Eure (Eure)
- Papote Café Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 22 mai 2026
- Initiation aux échecs Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 23 mai 2026
- Vid’Atelier artistique à la Chocol’Arterie La Chocol’ARTerie Pacy-sur-Eure 24 mai 2026
- Atelier créatif création de jeux de société Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 30 mai 2026
- Soirée Dansante Créole Saint-Aquilin de Pacy Pacy-sur-Eure 30 mai 2026