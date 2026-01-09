Initiation Lorcana et Star Wars Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Pacy-sur-Eure

Initiation Lorcana et Star Wars

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Olivier, de l’association Cartes en Seine vous propose une initiation aux jeux de cartes Lorcana et One Piece, pour petits et grands à partir de 7 ans.

Venez découvrir des jeux de cartes inspirés de deux univers magiques Disney et One piece. Affrontez des personnages adverses et partez vainqueur avec un maximum de points !

A partir de 7 ans, parents bienvenus, en famille !

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

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English : Initiation Lorcana et Star Wars

L’événement Initiation Lorcana et Star Wars Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération