Club de lecture géant Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Club de lecture géant Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 27 juin 2026.
Pacy-sur-Eure
Club de lecture géant
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La rencontre des 4 clubs de lecture du réseau revient !
Fort du succès de la première édition de cette rencontre exceptionnelle, vos bibliothécaires préférées vous proposent de renouveler la matinée du club de lecture géant.
Cette fois-ci nous vous proposons de nous retrouver à la médiathèque de Pacy-sur-Eure pour échanger nos coups de cœur et papoter autour d’un pique-nique partagé.
De quoi faire le plein d’idées de lectures pour l’été !
Pour adulte.
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
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English : Club de lecture géant
L’événement Club de lecture géant Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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