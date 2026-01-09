Club de lecture géant Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Pacy-sur-Eure

Club de lecture géant

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La rencontre des 4 clubs de lecture du réseau revient !

Fort du succès de la première édition de cette rencontre exceptionnelle, vos bibliothécaires préférées vous proposent de renouveler la matinée du club de lecture géant.

Cette fois-ci nous vous proposons de nous retrouver à la médiathèque de Pacy-sur-Eure pour échanger nos coups de cœur et papoter autour d’un pique-nique partagé.

De quoi faire le plein d’idées de lectures pour l’été !

Pour adulte.

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

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English : Club de lecture géant

L’événement Club de lecture géant Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération