Théâtre La cause des enfants Saint-Aquilin de Pacy Pacy-sur-Eure
Théâtre La cause des enfants Saint-Aquilin de Pacy Pacy-sur-Eure mardi 16 juin 2026.
Pacy-sur-Eure
Théâtre La cause des enfants
Saint-Aquilin de Pacy Rue de Dreux Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
La brigade territoriale mobile de la vallée de l’Eure, en partenariat avec l’association La Cause des Enfants, a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’une soirée de sensibilisation consacrée au harcèlement scolaire.
À cette occasion, la troupe Andromède présentera une pièce de théâtre
sur cette thématique.
À l’issue de la représentation, un temps d’échange sera proposé avec les militaires de la brigade territoriale mobile de la vallée de l’Eure ; une psychothérapeute ;une psychologue et l’association La Cause des Enfants.
Cette rencontre a pour objectif de sensibiliser, informer et permettre un dialogue autour des problématiques liées au harcèlement scolaire. .
Saint-Aquilin de Pacy Rue de Dreux Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 72 13 04 56
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English : Théâtre La cause des enfants
L’événement Théâtre La cause des enfants Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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