Théâtre La cause des enfants Saint-Aquilin de Pacy Pacy-sur-Eure mardi 16 juin 2026.

Pacy-sur-Eure

Théâtre La cause des enfants

Saint-Aquilin de Pacy Rue de Dreux Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

La brigade territoriale mobile de la vallée de l’Eure, en partenariat avec l’association La Cause des Enfants, a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’une soirée de sensibilisation consacrée au harcèlement scolaire.

À cette occasion, la troupe Andromède présentera une pièce de théâtre

sur cette thématique.

À l’issue de la représentation, un temps d’échange sera proposé avec les militaires de la brigade territoriale mobile de la vallée de l’Eure ; une psychothérapeute ;une psychologue et l’association La Cause des Enfants.

Cette rencontre a pour objectif de sensibiliser, informer et permettre un dialogue autour des problématiques liées au harcèlement scolaire. .

Saint-Aquilin de Pacy Rue de Dreux Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 72 13 04 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre La cause des enfants

L’événement Théâtre La cause des enfants Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération